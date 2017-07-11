Рядового из Ярославской области обвинили в избиении восьми сослуживцев

В Ярославской области военные следователи предъявили 19-летнему рядовому Усубу Аджояну обвинение в нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. Об этом во вторник, 11 июля, «Ленте.ру» сообщил адвокат Ильнур Шарапов, который по инициативе правозащитной организации «Зона права» представляет интересы матери погибшего солдата Артема Тетерина (призванного из Забайкальского края).

По версии следствия, в августе-октябре 2016 года в войсковой части 86655-Б (село Новоселье) Аджоян «с целью самоутвердиться за счет применения насилия к сослуживцам» систематически избивал восьмерых рядовых. При этом претензии к сослуживцам у него возникали по разным поводам — от очередности уборки туалета до выхода из казармы без его разрешения.

Согласно материалам дела, Аджоян не только бил сослужицев, но и издевался над ними: в частности, он потушил сигарету о ладонь рядового, заставлял солдат обежать и обойти гуськом здание казармы по семь раз, а также выполнять 200 приседаний и 50 отжиманий.

Больше всего доставалось 23-летнему призывнику из Забайкальского края Артему Тетерину. В частности, Аджоян выбрил ему полосу вдоль головы против роста волос за то, что Тетерин не был стрижен. Позднее призывника нашли повешенным на ремне в лесу рядом с войсковой частью. Свою вину Усуб Аджоян не признает.

20 июля 2012 года в Кемеровской области приговорили к 6,5 годам колонии военнослужащего, признанного виновным в издевательствах над сослуживцем, который впоследствии повесился.

