Киев освободит жителей Крыма от биометрического контроля

Киев не будет вводить биометрический контроль для жителей Крыма. Об этом во вторник, 11 июля, сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает «Страна».

«Крымчане не являются иностранцами, они являются гражданами Украины, которые временно проживают под российской оккупацией (Киев не признает результатов референдума 2014 года — прим. «Ленты.ру»). Соответственно, это решение их не касается», — сказал представитель ведомства. Он уточнил, что для этого жителям полуострова надо будет воспользоваться украинскими паспортами.

Материалы по теме Визами по воде Отгородится ли Украина от России железным занавесом

10 июля президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев введет биометрический контроль для всех иностранных граждан, которые пересекают государственную границу. «Мы должны снять биометрические данные, включая отпечатки пальцев, цифровую фотографию. Это значительно расширит возможности для борьбы с терроризмом», — подчеркнул глава государства.

В июне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявлял, что россияне, въезжающие на Украину, должны будут предъявлять биометрические паспорта.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Киев отказался признать результаты плебисцита и считает регион оккупированной территорией. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.