Турчинов пообещал снимать отпечатки пальцев у приезжающих на Украину россиян

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что россияне, пересекающие украинскую границу, должны будут предъявлять биометрические паспорта. Об этом он рассказал в субботу, 24 июня, на брифинге после открытия нового отдела пограничной службы в Харьковской области, передает УНИАН.

По словам Турчинова, сейчас у Госпогранслужбы нет возможности ввести пересечение границы для граждан России по биометрическим паспортам, избежав образования больших очередей. Однако сотрудники ведомства занимаются расчетом необходимого объема материально-технической помощи, чтобы «обеспечить пропуск по биометрическим паспортам, при пересечении [границы] любым россиянином собирать идентификационные признаки: или отпечатки пальцев, или сетчатку глаза», сообщил секретарь СНБО.

Как считает Турчинов, «то, что у многих россиян нет биометрических паспортов, — это их вопрос». «Пусть их себе заказывают. Мы должны надежно защищать свои границы и четко идентифицировать любого, кто эту границу пересекает», — сказал он.

В то же время точные сроки введения въезда по биометрическим паспортам секретарь СНБО не назвал. Он также понадеялся, что будет введен визовый режим для россиян.

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14 июня министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Киев ищет комбинацию механизмов для усиления контроля на границе с Россией, которые должны работать на безопасность страны, не причиняя при этом вреда украинским гражданам. «Мы должны перейти на биометрические паспорта», — заявил он.

До этого министр предложил создать систему, по которой россияне должны заранее оповещать о намерении посетить Украину.

Ранее в этом же месяце Климкин заявил, что МИД

готов приступить к осуществлению планов по созданию визового режима с Россией. С таким предложением выступают некоторые депутаты Верховной Рады, к примеру фракция «Народный фронт».