МИД Украины рассказал о новшествах для контроля въезда в страну россиян

Киев ищет комбинацию механизмов для усиления контроля на границе с Россией, которые должны работать на безопасность страны, не причиняя при этом вреда украинским гражданам. Об этом в среду, 14 июня, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на брифинге в Одессе, передает «Сегодня».

По его словам, Украина находится в состоянии войны с РФ и поэтому должна стремиться к внедрению эффективного пограничного контроля. «Мы должны перейти на биометрические паспорта. Потом постепенно мы должны перейти к тому, что поездки должны анонсироваться», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что эти меры дадут возможность дополнительного пограничного контроля, однако не отменят движения к визовому режиму с Россией. «Мы прекрасно понимаем, что визы не работают сегодня так, как работали 20 лет назад. Будущее — за электронными визами. И мы работаем над тем, чтобы украинские визы были электронными», — подчеркнул он.

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12 июня сообщалось, что глава украинского МИД предложил создать систему, по которой россияне должны заранее оповещать о намерении посетить Украину. «Наша цель должна быть простой — закрыть границу, но таким способом, чтобы это был не политический призыв, а чтобы граница была закрыта и чтобы это не повредило украинцам», — пояснил он.

Ранее в этом же месяце Климкин заявил, что МИД

готов приступить к осуществлению планов по созданию визового режима с Россией. С таким предложением выступают некоторые депутаты Верховной Рады, к примеру фракция «Народного фронта».