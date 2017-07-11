Глава ОУН задумал выставить Польше счет за «геноцид украинцев»

Глава запрещенной в России экстремистской Организации украинских националистов (ОУН) Богдан Червак заявил, что Киев должен выставить Польше счет за геноцид украинцев. Об этом он написал в социальной сети, передает во вторник, 11 июля, украинской издание «Вести».

Так Червак отреагировал на прошедшие 9 июля в Варшаве памятные мероприятия по поводу годовщины Волынской резни — массовых убийств поляков украинскими националистами в годы Второй мировой войны. «У нас хватит мужества выставить счет за все обиды, а прежде всего за геноцид украинцев во время операции "Висла". Поляки думают, что "восстановили справедливость". На самом деле— предали украинцев. Польша заболела шовинизмом», — высказал мнение глава ОУН.

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Он также призвал «прекратить тратить время на поиски "компромиссов"». «Прямо и откровенно сказать полякам, что именно они вбили клин между нашими народами и несут за это ответственность», — добавил Червак.

В траурной акции 9 июля в польской столице приняли участие представители правительства страны, депутаты сейма, члены общественных организаций. Участники мероприятия несли плакаты с надписями «Стоп Бандера», «Помним Волынь» и скандировали: «Геноцид помним — бандеровцам жить не дадим». Некоторые из присутствующих надели нарукавные повязки с надписью «Польский Львов».

В июле 2016-го сейм Польши признал массовые убийства, совершенные боевиками ОУН на Волыни в 1943 году, геноцидом и утвердил 11 июля Днем памяти жертв этих событий.

Операция «Висла» — проведенное Варшавой в 1947 году выселение непольского населения, преимущественно украинцев, из юго-восточных регионов Польши на северные и западные территории, ранее входившие в состав Германии. В результате в Польше было фактически разгромлено подполье ОУН. В 1990 году парламент Польши осудил эту акцию.