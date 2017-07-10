В Варшаве прошла демонстрация под лозунгами «Стоп Бандера» и «Польский Львов»

В Варшаве прошли памятные мероприятия в годовщину массовых убийств этнических поляков, совершенных украинскими националистами на Волыни в 1943 году. Об этом сообщает «Укринформ».

Акция прошла 9 июля, в ней приняли участие представители правительства страны, депутаты сейма, члены общественных организаций. После траурного митинга у могилы Неизвестному Солдату, участники акции прошли маршем до костела Войска Польского, где состоялась поминальная месса.

Митингующие несли плакаты с надписями «Стоп Бандера», «Помним Волынь». Некоторые из присутствующих надели нарукавные повязки с надписью «Польский Львов». Во время марша собравшиеся скандировали: «Геноцид помним — бандеровцам жить не дадим».

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4 июля глава польского МИД Витольд Ващиковский заявил, что Варшава будет против интеграции Украины в ЕС до тех пор, пока между двумя странами не разрешатся исторические споры и вопросы польского меньшинства. «Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу не попадете», — объяснил министр.

В июле 2016-го сейм Польши признал массовые убийства на Волыни в 1943 году геноцидом и утвердил 11 июля Днем памяти жертв этих событий.

В 1943 году боевики запрещенной в России экстремистской Организации украинских националистов (ОУН) по приказу своего руководства совершили массовые убийства этнических поляков в регионе. По различным оценкам, жертвами так называемой Волынской резни стали от 30 до 100 тысяч человек. Одним из лидеров ОУН был Степан Бандера.