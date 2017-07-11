Венгрия упростит процедуру получения шенгена для части российских туристов

Для российских туристов, направляющихся в Венгрию на известный музыкальный фестиваль Sziget, упростят процедуру получения шенгенской визы. Об этом говорится в пресс-релизе венгерского посольства в Москве, поступившем в «Ленту.ру» во вторник, 11 июля.

При предъявлении билета на мероприятие визу путешественнику выдадут в срочном порядке за три дня вместо стандартных пяти дней. При этом документ оформят по цене обычного разрешения на въезд в зону Шенгена — 35 евро. В иных условиях за срочную визу пришлось бы заплатить в два раза больше.

Материалы по теме «Там вино стоит дешевле кофе» О заповедных уголках Европы, где не встретить русских туристов

Если у туриста будет билет, который дает ему право остановиться в кемпинге на время проведения фестиваля, дополнительное подтверждение проживания от него не потребуют.

Кроме того, для направляющихся на Sziget отдыхающих в визовом центре Венгрии в Москве будет работать специальное окно. Все прочие условия получения шенгенской визы остаются без изменений.

Один из крупнейших в Европе фестивалей музыки, культуры и искусства Sziget пройдет в этом году 9-16 августа. Он традиционно проводится на острове Обуда в Будапеште.

В 2016 году на фестивале побывали почти полмиллиона зрителей из 100 стран мира. В среднем примерно 50 процентов посетителей Sziget приезжают из-за рубежа. Впервые мероприятие состоялось в 1993 году.