Премьера новой «Игры престолов» пройдет в московском метро

Российская премьера седьмого сезона сериала «Игра престолов» состоится в московском метро. Об этом во вторник, 11 июля, агентству городских новостей «Москва» рассказали в информационном центре транспортного комплекса столицы.

Показ первой серии пройдет в ночь на 18 июля на одной из станций метрополитена. Мероприятие организовано совместно с ресурсом «Амедиатека».

«В вестибюле [зрителей] будут встречать актеры в образе белых ходоков под известный во всем мире легендарный саундтрек. А на платформе установят уникальную копию железного трона, на котором смогут сфотографироваться все желающие», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что «впервые в истории премьера сериала пройдет под землей».

«Мы думаем, что показ фильма в такой обстановке сможет передать ощущения причастности к происходящему на большом экране», — подчеркнул первый заместитель начальника Московского метрополитена Роман Латыпов.

Показ станет частью проекта «Ночь в метро».

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. В США премьера предпоследней, седьмой части сериала состоится 16 июля.