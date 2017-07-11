МИД России назвал ненормальным существование санкций ЕС и США против Сирии

Москва считает ненормальной ситуацию с существованием санкций ЕС и США в отношении Сирии. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров после переговоров с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини в Брюсселе, передает РИА Новости

«Мы уже обсуждали с нашими коллегами эту, я считаю, ненормальную ситуацию. Санкции во многом препятствуют налаживанию производства предметов первой необходимости в САР, включая фармацевтическую промышленность, которая была в Сирии всегда очень развита, а сейчас она подсечена теми санкциями, теми запретами, которые наши западные коллеги ввели», — сказал Лавров.

В свою очередь Могерини заявила, что Санкционная политика Европейского союза в отношении Сирии направлена против отдельных физических лиц, а не сирийского народа.

В санкционном списке ЕС по отношению к Сирии находятся 240 физических и 67 юридических лиц. Запретительные меры включают в себя, в частности, нефтяное эмбарго, ограничения по определенным инвестициям, заморозку активов Центрального банка Сирии внутри ЕС, а также ограничения на поставки оборудования и технологий, которые могут использоваться для репрессий, слежки и перехвата интернет-трафика и телефонных разговоров.

Гражданская война в Сирии началась в 2011 году. В противостоянии участвуют правительственные войска, лояльные президенту Башару Асаду, оппозиционные силы, исламистские группировки и террористы. Среди последних — запрещенная на территории России организация «Исламское государство».

