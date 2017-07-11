Кемеровский детсад закрыли из-за радиации

В Кемерово детский сад на 60 суток закрыли из-за недопустимого содержания радона в воздухе. Об этом сообщается на сайте областного управления Федеральной службы судебных приставов.

Плановую проверку после очередного ремонта в учреждении, работающем более 50 лет, провели сотрудники областного управления Роспотребнадзора. Исследования показали, что в нескольких комнатах превышено содержание радона.

Детсад был привлечен к административной ответственности по статье 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).

«Так как детский сад еще был закрыт на ремонт, детей во время действий судебных приставов-исполнителей в здании не было. Стоит отметить, что из более чем 40 воспитанников большая часть уже ходит в другие детские сады», — отмечается в сообщении приставов.

Как передает «Интерфакс», учреждение находится в Рудничном районе города. Если нарушения не будут устранены, детский сад будет закрыт окончательно.

Ранее в июле Следственный комитет начал проверку информации о превышении радиационного фона около одной из зенитных пушек-памятников в парке Архангельска. Парк был временно закрыт. Жители города в соцсетях утверждали, что радиационный фон был превышен более чем в 150 раз.

Радон — бесцветный инертный газ, который повсеместно распространен в природе. Он присутствует в почве и скальных породах, может накапливаться в жилых помещениях. Попадая в организм человека, радон способствует процессам, приводящим к раку легкого.