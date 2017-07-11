На Северном флоте отработали спасение экипажа подлодки с глубины 50 метров

В Кольском заливе прошли учения аварийно-спасательных сил Северного флота с использованием автономного подводного аппарата АС-34. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в пресс-службе флота.

«Экипаж [аппарата] отработал погружение на глубину, допоиск лежащего на грунте объекта и посадку на комингс-площадку (конструкция на корпусе, предназначенная для стыковки с аварийным аппаратом — прим. «Ленты.ру») макета подводной лодки», — рассказали в пресс-службе.

Учения продолжались несколько часов, их результаты признаны успешными.

АС-34 относится к глубоководным спасательным аппаратам проекта 1855 «Приз». Четыре таких аппарата (по одному на каждый флот) были введены в строй в 1986-1989 годах, они способны погружаться на глубину до 1000 метров. Экипаж 3-4 человека, может принимать на борт до 20 спасенных.

АС-34 использовался в августе 2000 года во время поисково-спасательных работ в районе, где затонула подлодка К-141 «Курск», однако после целого ряда попыток не сумел пристыковаться к комингс-площадке атомохода. По официальным данным это произошло из-за деформаций корпуса лодки, повреждений аппарата при ударах о близко расположенный стабилизатор субмарины и сильных придонных течений.