В США гремучая змея забралась на катер и напугала туристов

Видео: DailyMail

Гремучая змея забралась на катер, на котором туристы катались по озеру Фолсом в американском штате Калифорния. Об этом сообщает Daily Mail.

Туристы с любопытством следили за приближением змеи, плывущей по озеру. Один из участников поездки снимал ее на видео. Интерес сменился паникой, когда пресмыкающемуся удалось заползти на корму. Испуганные люди с криками разогнали катер и поплыли прочь. Змея не сумела удержаться на борту и соскользнула в воду.

В Америке водятся гремучие змеи 106 видов. Они прекрасно плавают и могут преследовать добычу или спасаться от врагов в водоемах. Укус гремучей змеи смертельно опасен для человека.

В июне сообщалось, что в американском штате Техас водителя напугала змея, забравшаяся на капот автомобиля во время движения.