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Заключенный тагильской колонии попросил Путина лишить его гражданства

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Мужчина, отбывающий наказание в колонии в Нижнем Тагиле, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о лишении гражданства РФ. Об этом сообщает портал pravo-ural.ru. На YouTube доступно видео с осужденным, записанное на встрече с членами Общественной наблюдательной комиссии 4 июля.

Заключенный Захар Грицак пояснил, что хочет выйти из гражданства, поскольку не соблюдаются его законные права и интересы, гарантированные конституцией страны. «Я подвергался пыткам и истязаниям», — заявил он, упомянув в связи с этим Максима Нурмагамедова, заместителя начальника исправительной колонии №5 в Свердловской области.

По словам осужденного, он жаловался в прокуратуру, но ничего в итоге не менялось.

«В 2016 году я письменно обращался в аппарат президента, а также непосредственно к самому президенту Владимиру Владимировичу с просьбой лишить меня гражданства, на что получил письменный ответ, что ваше заявление направлено для рассмотрения в ФМС РФ и ФСИН России. Ответа я никакого не получил», — рассказал Грицак.

Жалобы от заключенных нижнетагильской колонии на пытки и физическое насилие со стороны сотрудников поступают на протяжении нескольких лет, отмечает pravo-ural.ru. По утверждению обратившихся к правозащитникам осужденных, Нурмагамедов хвастается, что у него тесные связи со Следственным комитетом, и он избежит ответственности. СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, но фигурантов в нем пока нет, указывает 66.ru.

Ранее в июле сообщалось, что в этой же ИК осужденный бритвой вырезал на своей груди фамилию сотрудника колонии, который якобы над ним издевался, — Нурмагамедов.

В мае было опубликовано обращение директора нижнетагильского агентства новостей «Между строк» Егора Бычкова к Путину. В своем послании журналист также рассказывает о пытках в ИК-5.

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