Система ПРО США сбила запущенную с самолета баллистическую ракету

Агентство по противоракетной обороне США (Missile Defense Agency, MDA) успешно провело испытания системы ПРО театра военных действий THAAD. Комплекс, расположенный на острове Кадьяк у южного побережья Аляски, уничтожил баллистическую мишень, запущенную с военно-транспортного самолета C-17 Globemaster, находившегося севернее Гавайских островов. Сообщение об успешном испытании размещено на сайте агентства (прямой доступ из России заблокирован).

Испытания, получившие индекс FTT-18 (Flight Test THAAD-18), проводились с использованием инфраструктуры космодрома Кадьяк боевым расчетом 11-й бригады зенитной артиллерии Армии США (Форт-Блисс, штат Техас). Помимо специалистов агентства по ПРО, персонала космодрома и армейского расчета, в испытаниях были задействованы части и подразделения объединенного командования сил ПРО, ВВС США, Национальной гвардии, эксперты управления исследований и испытаний Минобороны и командования исследований и испытаний Армии США.

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Мишень, имитирующая баллистическую ракету средней дальности, была запущена с самолета C-17 Globemaster III, находившегося над Тихим океаном к северу от Гавайских островов. Зенитный ракетный комплекс, размещенный на Кадьяке, идентифицировал цель, взял ее на сопровождение и обстрелял.

«Испытания подтвердили возможности THAAD перехватывать и уничтожать баллистические цели. THAAD защищает наших граждан, вооруженные силы и союзников от реальной и возрастающей угрозы», — заявил директор MDA генерал-лейтенант Сэм Гривз.

В сообщении отмечается, что в ходе перехвата использовались стандартные сценарии боевых действий, при этом расчет не был предупрежден о точном времени пуска ракеты.

THAAD предназначена для высотного перехвата ракет среднего радиуса действия. Батарея будет состоять из противоракетного радара TPY-2 TM, шести пусковых установок, 48 ракет-перехватчиков, а также пульта управления и электрогенератора. В настоящее время США разворачивают эту систему на территории Южной Кореи.