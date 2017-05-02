Пентагон заявил о готовности THAAD к перехвату ракет

Система американской противоракетной обороны Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) готова к перехвату ракет. Об этом РИА Новости сообщил представитель военного контингента США в Южной Корее Роб Мэннинг.

Материалы по теме Размещение и наказание Китай бьет Южную Корею юанем из-за американской системы ПРО

«Силы США в Корее подтверждают, что система THAAD развернута и способна перехватывать ракеты Северной Кореи и защищать Южную Корею», — отметил он.

THAAD предназначена для высотного перехвата ракет среднего радиуса действия. Батарея будет состоять из противоракетного радара TPY-2 TM, шести пусковых установок, 48 ракет-перехватчиков, а также пульта управления и электрогенератора.

Полностью эта система, как ранее сообщалось, будет собрана до конца 2017 года.

Ранее стало известно, что по вопросу оплаты системы у правительств Южной Кореи и США существуют разногласия.