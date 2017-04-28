Трамп выразил желание получить от Южной Кореи миллиард долларов за THAAD

Южная Корея должна заплатить миллиард долларов за систему противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), заявил президент США Дональд Трамп в интервью Reuters.

Он также сказал, что хочет пересмотреть либо расторгнуть соглашение о свободной торговле с Южной Кореей из-за большого торгового дефицита с Сеулом.

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В южнокорейском Минобороны, в свою очередь заявили, что за систему ПРО должны платить США, передает «Ёнхап». По мнению Сеула, именно Вашингтон несет бремя установки и эксплуатации THAAD.

Размещаемая в Южной Корее высокотехнологичная система THAAD предназначена для высотного перехвата ракет среднего радиуса действия. Батарея будет состоять из противоракетного радара TPY-2 TM, шести пусковых установок, 48 ракет-перехватчиков, а также пульта управления и электрогенератора.

Ранее сообщалось, что система будет полностью собрана до конца 2017 года.