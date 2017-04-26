В Южной Корее прошли демонстрации против установки американской ПРО

Протестующие против установки американских систем ПРО жители Южной Кореи вступили в драку с полицейскими. Кадры с места событий публикует Ruptly.

Столкновения произошли в провинции Кёнсан-Пукто, где планируется установка комплексов THAAD. Многие жители полагают, что их сельскохозяйственный регион после размещения противоракет станет приоритетной целью для северокорейского баллистического оружия.

Высокотехнологичная система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного перехвата ракет среднего радиуса действия. Батарея THAAD будет состоять из противоракетного радара TPY-2 TM, шести пусковых установок, 48 ракет-перехватчиков, а также пульта управления и электрогенератора.