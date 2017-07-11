Эргинский участок недр выставят на аукцион

Лицензия на Эргинский участок недр, крупнейший из нераспределенного фонда России, будет разыграна на аукционе в среду, 12 июля. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

Ранее сообщалось, что в аукционе примут участие «Роснефть», «РН-Уватнефтегаз» (дочерняя компания «Роснефти»), «Газпромнефть-Хантос» (дочерняя компания «Газпром нефти») и «ПионерГео». «Всеми претендентами соблюдена процедура, на счет Роснедр перечислены задатки в размере стартового платежа», - отметил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

Как отмечают аналитики «Атона», наиболее логичным претендентом является компания «Роснефть», которая разрабатывает поблизости гигантское Приобское месторождение, входящее в один из крупнейших добывающих активов компании «Юганскнефтегаз». Таким образом, в случае победы «Роснефти», Эргинский участок станет органичной частью одного из наиболее перспективных добычных кластеров в российской̆ нефтегазовой отрасли. Основу его составляет именно «РН-Юганскнефтегаз» - предприятие, которое обеспечивает 26 процентов добычи ХМАО-Югры и порядка 12 процентов всей нефтедобычи России.

Другим преимуществом «Роснефти» в ходе аукциона является закрытая недавно сделка по приобретению 100 процентной доли в проекте «Конданефть», в рамках которого ведется разработка Кондинского, Западно-Эргинского, Чапровского и Ново-Ендырского лицензионных участков в Ханты-Мансийском автономном округе. Западно-Эргинский участок граничит с Эргинским и как утверждают аналитики Citi, «Роснефть», безусловно, имеет выигрышную позицию в ходе аукциона за счет наличия в непосредственной близости месторождения с развитой инфраструктурой, что должно помочь снизить затраты на разработку.

