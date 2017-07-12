Умерла «украинская Анна Маньяни»

Советская киноактриса, народная артистка Украины Ирина Бунина скончалась в возрасте 77 лет. Об этом в среду, 12 июля, в Facebook сообщил журналист Олег Вергелис.

«В последние годы она много болела, перенесла операцию», — написал он.

Вергелис отметил, что британец Малкольм Макдауэлл, исполнивший главную роль в «Заводном апельсине» Стэнли Кубрика, называл Бунину «украинской Анной Маньяни». «Царствие небесное, вечная память», — добавил журналист.

В фильмографии актрисы более 40 проектов, в том числе картины «Миргород и его обитатели», «Тревожный месяц вересень», «Самый последний день», «Два года над пропастью», «Африканыч», а также сериал «Возвращение Мухтара».

Ирина Бунина также играла в Московском академическом театре имени Евгения Вахтангова и Киевском национальном русском драматическом театре имени Леси Украинки.