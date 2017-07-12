Alexander McQueen снял моделей на пляжах Исландии

Британский модный дом Alexander McQueen представил новую рекламную кампанию на осенне-зимний сезон. Об этом сообщает WWD.

Съемки проходили в Исландии, автор снимков — модный фотограф Джейми Хоуксворт (Jamie Hawkesworth). Главная героиня кампании — нидерландская модель Рианна ван Ромей.

Фото: Alexander McQueen

Хоуксворт уже сотрудничал с модным домом. Например, в январе 2017 года он представил несколько фотографий из рекламной кампании на весенне-летний сезон. Съемки проводились среди песчаных дюн неподалеку от морского побережья Шотландии.

Alexander McQueen — британский модный дом, специализирующийся на производстве одежды, обуви и аксессуаров, а также парфюмерии и нижнего белья. Основан в 1992 году дизайнером Александром Маккуином. Во время показов он оборачивал моделей в целлофан, использовал образы ведьм и призраков, а также подбирал манекенщицам гротескный макияж. После смерти Маккуина арт-директором модного дома стала Сара Бертон.