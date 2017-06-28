Alexander McQueen вернулся к национальным традициям

Британский модный дом Alexander McQueen представил на Парижской неделе мужской моды весенне-летнюю коллекцию 2018 года. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 28 июня.

В нее вошли вещи строгого кроя: двубортные пиджаки, кожаные рубашки, стеганые шелковые и «пижамные» брюки свободного силуэта. Использованы традиционные для британской моды расцветки и паттерны, в частности, клетка «Принц Уэльский» в оттенках черного, ярко-красного и цвета слоновой кости.Вещи также украшены принтами с изображением географических карт и цитатами из стихотворения Редьярда Киплинга «Первопроходец».

Фото: Alexander McQueen 1 /5

Alexander McQueen — британский модный дом, специализирующийся на производстве одежды, обуви и аксессуаров, а также парфюмерии и нижнего белья. Основан в 1992 году дизайнером Александром Маккуином. Во время показов он оборачивал моделей в целлофан, использовал образы ведьм и призраков, а также подбирал манекенщицам гротескный макияж. После смерти Маккуина арт-директором модного дома стала Сара Бертон.