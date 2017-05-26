Alexander McQueen покажет в Париже секретную коллекцию одежды

Британский модный дом Alexander McQueen представит свою новую коллекцию мужской одежды на дефиле в Париже. Как сообщает The Dazed, на подиуме модели покажут новинки на сезон весна-лето 2018. Подробности дизайна пока не раскрываются.

До французской столицы модный дом предпочитал проводить показы в Милане и Лондоне, а затем стратегия сменилась, и дизайнеры стали отдавать предпочтения тематическим фотосессиям и презентациям.

Например, рекламная кампания на весенне-летний сезон снималась среди песчаных дюн неподалеку от морского побережья. Автор снимков — модный фотограф Джейми Хоуксворт (Jamie Hawkesworth).

Alexander McQueen — британский модный дом, специализирующийся на производстве одежды, обуви и аксессуаров, а также парфюмерии и нижнего белья. Основан в 1992 году дизайнером Александром Маккуином. Во время показов он оборачивал моделей в целлофан, использовал образы ведьм и призраков, а также подбирал манекенщицам гротескный макияж.

После смерти Маккуина арт-директором модного дома стала Сара Бертон.