Кандидат Трампа на пост ФБР отказался присягать на верность президенту

Кристофер Рэй, кандидат на пост главы ФБР, предложенный президентом США Дональдом Трампом, не будет приносить ему клятву верности. Об этом он сообщил на слушаниях в юридическом комитете Сената. Заявление Рэя передает Reuters.

Материалы по теме Русский болванчик Превращение России в элемент борьбы за власть в США не сулит ей ничего хорошего

«Моя клятва верности — Конституции, власти закона и миссии ФБР. Никто [во время процесса утверждения] не просил меня принести клятву верности, и я уж точно никому не предлагал принять ее», — сообщил он. Рэй также пояснил, что если президент потребует от него совершить противоправное действие, и отговорить его не удастся, то он подаст в отставку.

Бывший глава спецслужбы Джеймс Коми на слушаниях в этом же комитете утверждал, что Трамп требовал от него личной лояльности и оказывал давление с целью прекращения расследования против Майкла Флинна, который был при нем советником по нацбезопасности. Флинна обвиняли в том, что он встречался с послом РФ в США Сергеем Кисляком до победы Трампа, обсуждал вопрос снятия санкций с России и не уведомлял об этом руководство.

Рэй — бывший адвокат министерства юстиции, занимавшийся защитой по делам об экономических преступлениях.