Омская прокуратура проверит законность увольнения за отказ скинуться на подарок

Прокуратура Омской области организовала проверку после появления в СМИ информации об увольнении сотрудницы супермаркета за отказ «скидываться на подарок» заместителю директора. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Прокуратура с привлечением специалистов Гострудинспекции по Омской области проведет проверку соблюдения трудового законодательства в деятельности данной организации», — отмечается в сообщении.

10 июля издание «Омск-информ» сообщило, что кассир магазина «Пятерочка» на улице Николая Худенко отказалась участвовать в покупке подарка руководству из-за отсутствия денег. После этого сотрудницу пригрозили уволить, а также вызвать охрану. Когда женщина уволилась, полный расчет с ней не произвели, трудовую книжку не вернули.

Отмечается, что за месяц работы кассиру заплатили менее шести тысяч рублей. До этого она вместе с коллегами бесплатно готовила магазин к открытию.

В марте Пензенский областной суд подтвердил законность увольнения механика, который в течение года был на больничном 29 раз. Листы нетрудоспособности он оформлял у различных врачей в разных медучреждениях, официально не сообщая об этом по месту работы.