Запрет на работу за рулем в России с иностранными правами вступил в силу

В России с 1 июня вступил в силу запрет на работу профессиональными водителями лицам с иностранными правами. По данным , подРИА Новости увольнение попадают около трех сотен сотрудников «Мосгортранса».

Депутат Госдумы Владимир Лысаков рассказал в интервью радиостанции «Национальная служба новостей» (НСН), что почти нигде в регионах иностранным водителям не предоставили возможности пересдать экзамены.

«Если допустят к работе такого водителя, будь то общественный транспорт или грузовые перевозки, то работодателя можно будет штрафовать на сумму 50 тысяч рублей, а водителя на сумму от 5 до 15 тысяч, поскольку это будет приравнено к управлению транспортным средством без водительского удостоверения», — отметил Лысаков. Выявлением этих правонарушений займутся сотрудники ГИБДД, что по его словам, вызовет рост коррупции.

