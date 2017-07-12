Брат Гарика Мартиросяна стал послом

Левон Мартиросян, брат шоумена Гарика Мартиросяна, назначен послом Армении в Канаде. Соответствующий документ размещен на сайте президента страны Сержа Саргсяна в среду, 12 июля.

Другим указом глава государства освободил от должности главы армянской дипмиссии в Оттаве Армена Еганяна.

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Левон Мартиросян родился в Ереване в феврале 1976-го. У него юридическое образование. В 2007 году работал помощником премьер-министра Армении, а с 2008-го по 2012-й — помощником президента. Учредил Единую либеральную национальную партию, является членом ее совета и секретариата.

В мае 2012-го избран депутатом Нацсобрания от Республиканской партии. Женат, имеет двоих детей.

В 2015 году, как сообщал сайт ru.1in.am, Левон Мартиросян поужинал с имеющей армянские корни американской телезвездой Ким Кардашьян, ее супругом рэпером Канье Уэстом и их дочкой Норт. По информации spletnik.ru, они прилетели в Ереван, чтобы познакомиться с культурой и историей Армении, почтить память жертв геноцида, а также снять очередную серию реалити-шоу.