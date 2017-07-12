Пьяный матерщинник в саратовском кафе укусил полицейского за ногу

В Саратове нетрезвый посетитель кафе напал на сотрудника полиции, которого вызвала официантка заведения. Об этом говорится в сообщении областного управления СКР.

Инцидент произошел 6 июля в Волжском районе города. Участковый уполномоченный полиции прибыл по вызову в кафе. К этому времени посетитель заведения вышел на улицу и начал громко материться. Полицейский попытался его задержать и доставить в отделение.

«Не желая быть привлеченным к установленной законодательством Российской Федерации ответственности, нарушитель укусил участкового уполномоченного за левую ногу, чем причинил физическую боль и телесные повреждения», — говорится в сообщении управления СКР.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти»). Максимальное наказание, которое ему грозит, — пять лет лишения свободы.

Сообщается, что уже на первоначальном этапе следствия подозреваемый дал признательные показания.

6 июля в центре Москвы пьяный мужчина напал на полицейского, сорвал нагрудный знак с формы и также укусил его за ногу.