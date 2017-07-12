Мем «Шериф на все случаи жизни» захватил социальные сети

В социальных сетях набирает популярность новый мем-флешмоб «Шериф на все случаи жизни». Инициатором акции стал американский стэндап-комик Брэндон Уорделл (Brandon Wardell), который выложил в Twitter фигуру шерифа, состоящего из эмодзи. «Здравствуйте. Я шериф засасывания. Я засосу вас», — отметил он под публикацией.

Пост Уорделла стал вирусным, набрав за три дня более 26 тысяч лайков и 8,5 тысячи репостов. Запись вдохновила пользователей Twitter на создание тематических картинок с «Шерифом отсасывания». «Это очень круто, спасибо тебе», — отметили они и принялись за составление своих собственных шерифов из эмодзи.

— your bud merb (@merbsy) 09 июля 2017, 01:25

Среди предложенных пользователями вариантов оказались шерифы, состоящие из эмодзи пчел, сердечек, средних пальцев, собак и даже полезной пищи. «Здравствуйте. Я шериф правильного питания. Жрите свою поганую зелень», — отметил пользователь с ником Chacketttt.