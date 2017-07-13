В Мексике неизвестные расстреляли 11 взрослых и пощадили детей

В Мексике неизвестные, ворвавшиеся в дом, расстреляли 11 человек. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в муниципии Тисаюка штата Идальго. Как сообщили свидетели, группа неизвестных мужчин в масках ворвалась в дом и расстреляла всех находившихся там взрослых.

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Погибли семь мужчин и четыре женщины. Никто из находившихся в доме детей в возрасте от четырех до 14 лет не пострадал.

Полиция не исключает, что нападение может быть связано с соперничеством между наркоторговцами. С 2007 года, когда мексиканский президент Фелипе Кальдерон объявил войну наркокартелям и разрешил использовать в операциях армейские подразделения, в инцидентах, связанных с наркоторговлей, погибли более 100 тысяч человек. Еще 30 тысяч числятся пропавшими без вести.