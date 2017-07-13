Индийскому подростку удалили самый длинный в мире зуб

В Книгу рекордов Гиннесса зарегистрировали очередное достижение — самый длинный в мире человеческий зуб. Об этом в четверг, 13 июля, сообщает The Mirror.

Клык удалили у индийского подростка, длина зуба составляет 3,67 сантиметра.

По словам проводившего операцию стоматолога, 18-летний юноша пришел к нему с косметической проблемой. Зуб рос в направлении щеки, операция по удалению, которая была проведена под местной анестезией, заняла 30 минут.

Клык индийца оказался на пять миллиметров длиннее того, что уже был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Средняя длина человеческого зуба составляет 20 миллиметров.

Отмечается, что операция прошла в феврале, однако рекорд был зафиксирован только на этой неделе.

В июне в США испекли самую длинную в мире пиццу. В установлении рекорда участвовали несколько десятков поваров. Они начали готовку в 7 вечера 11 июня и закончили лишь на следующее утро. Кулинарное достижение было зафиксировано представительницей Книги рекордов Гиннесса, которая присутствовала при готовке.