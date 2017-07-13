Австралийцу пересадили большой палец ноги на руку

В Австралии пациенту, потерявшему большой палец руки, пересадили на его место большой палец ноги. Об этом в четверг, 13 июля, сообщает ABC.net.au.

20-летний австралиец Зак Митчелл (Zac Mitchell) получил травму во время работы на животноводческой ферме. Один из быков, которых он перегонял, лягнул его по руке. В результате у мужчины оторвало большой палец, попавший между копытом животного и перилами.

Расстояние от фермы до ближайшего города составляет около 150 километров. К тому времени, когда пострадавшего доставили в больницу в Перте, прошло пять часов. Хирурги провели две операции, но не смогли пришить оторванный палец.

Митчелл направился в Сидней в надежде, что медики большого города вживят ему протез. Специалист, у которого он консультировался, убедил его, что лучше всего будет пересадить на место потерянного пальца большой палец ноги.

Операция прошла успешно. Митчелл утверждает, что после операции он стал немного хромать. Он ожидает, что пересаженный палец ноги обретет чувствительность и начнет функционировать в течение двух—трех месяцев.

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