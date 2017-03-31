Слепым головастикам пересадили глаза на хвост

Исследователи из Университета Тафтса в США вернули зрение слепым головастикам гладкой шпорцевой лягушки (Xenopus), пересадив им на хвост глаза. Статья ученых о проделанной процедуре опубликована в журнале Regenerative Medicine. Об этом сообщает издание Gizmodo.

В своих экспериментах биологи использовали препарат «Золмитриптан», который применяется для лечения мигрени. Показано, что у амфибий он стимулирует рост нервов. Молекулы в препарате, активируя специфичные серотониновые рецепторы, ускоряют процесс иннервации, в ходе которого в живых тканях образуются нервные клетки. Ученые хотели выяснить, способен ли «Золмитриптан» восстановить нервные связи в пересаженной ткани.

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Исследователи привили по одному глазу на хвосты 38 головастиков, у которых собственные органы зрения были удалены в возрасте трех дней. Препарат вводили в место пересадки, и через четыре дня в имплантированном органе начали расти нейроны. У 40 процентов животных нервные клетки в конечном итоге соединили глаз с центральной нервной системой.

Результаты тестов показали, что у получивших «Золмитриптан» головастиков была высокая острота зрения и они могли лучше различать цвета, чем те амфибии, которым препарат не вводили.

По мнению ученых, результаты исследования указывают на то, что в будущем «Золмитриптан» может использоваться в регенеративной медицине для увеличения функциональности пересаженного органа.