Власти Крыма посоветовали Порошенко обзавестись новой картой мира

Саммиты Украина — ЕС никогда не будут проходить в Крыму, заявил глава госкомитета правительства республики по делам межнациональных отношений Заур Смирнов. В беседе с РИА Новости в четверг, 13 июля, он отметил, что украинскому лидеру Петру Порошенко следует подарить обновленную политическую карту мира.

«Новую карту президенту соседней страны следует повесить на самом видном месте, чтобы впредь не забываться», — сказал он, подчеркнув, что «Крым является законной и неотъемлемой частью России, и этот факт уже никто и никогда не сможет оспорить».

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Смирнов добавил, что заявление Порошенко о проведении следующих саммитов с Евросоюзом в Крыму и Донецке вызвало недоумение у жителей республики. «После блокады полуострова киевский режим потерял моральное право вслух говорить о Крыме», — заключил чиновник.

Ранее в четверг СМИ сообщили, что участники саммита Украина — ЕС в Киеве завершат его без одобрения итогового заявления. Украинская сторона хотела включить в документ фразу из предисловия к соглашению об ассоциации о том, что ЕС «признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор», но представители Евросоюза были против этого.

Соглашения об ассоциации с Украиной Совет ЕС одобрил 11 июля.

Крым присоединился к России в марте 2014 года по итогам всенародного голосования, проведенного на полуострове. Киев счел референдум незаконным и обвинил Москву в оккупации территории. Кремль подчеркивает, что плебисцит состоялся с соблюдением всех международных норм.