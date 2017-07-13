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В Японии прошла акция протеста из-за американской военной базы

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Около японского города Наго (префектура Окинава) прошла акция против расширения существующей американской военной базы. Кадры с места событий в четверг, 13 июля, публикует Ruptly.

Протестующие с плакатами в руках выстроились вдоль дороги, ведущей к базе морских пехотинцев в районе Хэноко.

По планам японского правительства, в течение пяти лет в лагере морпехов «Шваб» будут возведены дополнительные сооружения для перевода на ее территорию персонала и техники с авиабазы Футенма, использующейся морскими пехотинцами. Это решение заслужило критику со стороны местных жителей и губернатора Окинавы Такэси Онага.

Всего на территории Японии размещено более 100 тысяч военнослужащих США, причем больше половины из них — на Окинаве.

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