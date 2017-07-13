Гондурасским детям запретили заключать браки

Законодатели Гондураса запретили в стране детские браки. Об этом сообщает The Independent.

В соответствии с новым правовым актом, граждане возрастом до 18 лет не смогут жениться или выйти замуж ни при каких условиях, в том числе при согласии родителей. «Битва против детских браков — стратегический путь продвижения прав женщин в разных сферах, будь то здравоохранение, образование или труд (...)», — пояснила Белинда Портийо из детской правозащитной организации Plan International.

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Тем не менее власти опасаются, что претворить законопроект в жизнь будет непросто, особенно в сельских районах, где такие браки наиболее частые.

По данным правозащитной организации Girls Not Brides («Девочки, а не невесты»), ежегодно 15 миллионов девочек вынуждены выходить замуж до достижения 18-летия. В этих случаях они часто лишаются возможностей получить образование и поэтому живут в нищете. Кроме того, беременность и роды — главная причина смерти девушек в возрасте от 15 до 19 лет.