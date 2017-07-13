СМИ узнали о предложенном Киевом компромате на Трампа

Представители украинских властей в 2016 году собирались предложить Демократической партии США компромат на действующего американского президента Дональда Трампа. Об этом в среду, 12 июля, сообщает телеканал CNN.

Источники телеканала в Демпартии указывают, что украинские чиновники были готовы передать компрометирующую Трампа информацию сотрудникам Нацкомитета партии. CNN сообщает, что эти данные затрагивали руководителя предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта, ранее являвшегося советником бывшего президента Украины Виктора Януковича.

В Демократической партии обвинения в сговоре с Киевом опровергли и заявили, что за последние годы не контактировали с представителями правительств иностранных государств.

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Ранее в среду официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила о сговоре представителей Демократической партии США и властей Украины. «Если и есть какое-либо свидетельство сговора, так это между национальным комитетом Демократической партии и украинским правительством», — сказала она.

11 июля Белый дом обвинил украинские власти во вмешательстве в предвыборную кампанию в США в 2016 году. «Имеет смысл обратить внимание на прямую координацию Национальным комитетом Демократической партии исследований о своих оппонентах с посольством Украины. Это не обвинение, это официально предпринятое демократами действие», — указала она. — «Никто из присутствующих не видит в этом большой проблемы», — сказала Сандерс.

Американская сторона неоднократно обвиняла Россию во вмешательстве в выборы президента США. Москва подобные обвинения отвергает. Несмотря на это, Вашингтон ввел против Москвы ряд санкций по этому поводу. Директор по вопросам законодательной деятельности при Администрации США Марк Шорт заявил на этом же брифинге, что Белый дом полностью поддерживает подготовленный Конгрессом законопроект о санкциях в отношении России.