Вышел трейлер «Темных времен» с Гэри Олдманом в роли Черчилля

В сети появился проморолик исторической драмы «Темные времена» об Уинстоне Черчилле в годы Второй мировой войны. Клип опубликован на YouTube-канале Universal Pictures UK в четверг, 13 июля.

Картина расскажет о том, как Черчилль противостоял давлению членов кабинета министров Великобритании и отказывался идти на соглашение с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

Режиссером «Темных времен» выступил Джо Райт («Искупление», «Гордость и предубеждение»). Главную роль в фильме исполнил Гэри Олдман. Российская премьера ленты запланирована на 25 января 2018 года.