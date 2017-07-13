Дело предполагаемой убийцы двухлетнего ребенка в Иванове направили в суд

Дело о жестоком убийстве двухлетнего ребенка в Ивановской области направлено в суд. Об этом в четверг, 13 июля, «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Первый заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение по статье об убийстве малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, в отношении местной жительницы, уроженки Азербайджана, говорится в сообщении.

По версии следствия, в сентябре 2016 года обвиняемая выждала момент и похитила из коляски оставшуюся без присмотра девочку от подъезда дома по улице Меланжевой. Предполагаемую преступницу искали волонтеры и полиция. Вскоре труп ребенка обнаружили в реке Харинка.

Предположительным мотивом преступления стала ревность — биологическим отцом убитой девочки был законный супруг обвиняемой.

Обвиняемая заявила ходатайство о рассмотрении ее дела судьей единолично.

Ранее в июне жительница Вологды была осуждена к трем годам и четырем месяцам колонии за убийство своего новорожденного ребенка. Весной 2016 года женщина в собственной квартире без помощи медиков родила мальчика, после чего задушила его кофтой, завернула в пакет и выбросила.