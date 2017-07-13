WSJ рассказала о перехваченных американцами разговорах российских чиновников

Спецслужбы США в 2015 году перехватили разговоры российских чиновников, обсуждавших встречи с соратниками нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа. Об этом в среду, 12 июля, пишет газета The Wall Street Journal.

Указывается, что американцы подслушивали российских официальных лиц весной 2015 года, еще до того, как Трамп объявил о выдвижении на пост президента США. В ряде бесед речь шла о встречах чиновников из России с представителями окружения Трампа, но неизвестно, оказало ли это какое-либо влияние на его решение о старте президентской кампании.

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Никакой важной информации в разговорах сотрудники американской разведки тогда не обнаружили, поскольку Трамп занимался бизнесом по всему миру. Заявления о связях Трампа с Москвой побудили американскую разведку вновь обратиться к записям разговоров в надежде обнаружить информацию, которая может пригодиться в расследовании.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. Американские журналисты и чиновники утверждали, что они якобы похитили корреспонденцию демократов, позже выложенную в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва отрицает подобные обвинения. Президент Владимир Путин не исключил, что таинственные хакеры вполне могли базироваться в США.