Бастрыкин считает необходимым обжаловать приговор вступившейся за сына Ткаченко

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой внимательно изучить приговор в отношении Оксаны Ткаченко и обжаловать его в кассационном порядке. Об этом «Ленте.ру» заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Ткаченко была приговорена за покушение на убийство бывшего мужа, совершенное, по ее версии, с целью защиты себя и своего сына. По данным следствия, бывший муж стал избивать 10-летнего мальчика, и женщина выстрелила в него из травматического пистолета, после чего сбежала с места происшествия.

Однако Барнаульский городской суд внял доводам обвинения и приговорил женщину к шести годам лишения свободы. Вердикт вызвал широкий общественный резонанс.

Первоначально следствием было принято решение о прекращении уголовного дела, но его обжаловал прокурор, и расследование возобновилось. «При этом один из очевидцев событий изменил показания. Ни следствие, ни суд не исследовали доводы защиты, не изучили личность погибшего мужчины, ранее дважды судимого за преступления против личности. Вне внимания фемиды остались причины изменений показаний ключевым свидетелем», — заявила Светлана Петренко.

По мнению председателя СКР, именно это привело к тому, что обвинительный приговор вынесен на основании неполно проведенных как досудебного, так и судебного следствия, а Ткаченко была взята под стражу в зале суда.

Ранее в защиту Ткаченко выступила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.