Кузнецова вступилась за защитившую детей от бывшего мужа осужденную из Барнаула

Приговор жительнице Барнаула Оксаны Ткаченко, защитившей ребенка от бывшего супруга, может быть смягчен, считает уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. В случае пересмотра дела о покушении на убийство она сможет вернуться к двум детям. Так омбудсмен прокомментировала распоряжение главы СК Александра Бастрыкина о проверке законности решения, передает РАПСИ.

«В любом случае, даже смягчение приговора позволит ходатайствовать о применении отсрочки исполнения наказания до достижения детьми 14-летнего возраста», — отметила Кузнецова. В настоящий момент дети находятся на попечении бабушки. Отец, на которого было совершено покушение, отказался от опеки над детьми.

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29 июня Ткаченко приговорили к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы за покушение на убийство бывшего супруга. Женщина несколько раз выстрелила в него из травматического пистолета. По ее словам, в момент нападения она защищала сына, которого мужчина избивал.

Однако суд счел более правдоподобной версию следствия, по которой Ткаченко намеренно прошла подготовку по стрельбе, а после ворвалась в дом бывшего супруга с оружием. В ходе ссоры женщина четыре раза выстрелила в область головы, шеи и груди потерпевшего. Затем женщина сама нанесла удары ребенку, чтобы затем обвинить мужа в его избиении. Адекватность этой версии вызвала вопросы у Следственного комитета.