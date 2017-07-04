Россия
 

Кузнецова вступилась за защитившую детей от бывшего мужа осужденную из Барнаула

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Оксана Ткаченко
Оксана Ткаченко

Приговор жительнице Барнаула Оксаны Ткаченко, защитившей ребенка от бывшего супруга, может быть смягчен, считает уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. В случае пересмотра дела о покушении на убийство она сможет вернуться к двум детям. Так омбудсмен прокомментировала распоряжение главы СК Александра Бастрыкина о проверке законности решения, передает РАПСИ.

«В любом случае, даже смягчение приговора позволит ходатайствовать о применении отсрочки исполнения наказания до достижения детьми 14-летнего возраста», — отметила Кузнецова. В настоящий момент дети находятся на попечении бабушки. Отец, на которого было совершено покушение, отказался от опеки над детьми.

29 июня Ткаченко приговорили к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы за покушение на убийство бывшего супруга. Женщина несколько раз выстрелила в него из травматического пистолета. По ее словам, в момент нападения она защищала сына, которого мужчина избивал.

Однако суд счел более правдоподобной версию следствия, по которой Ткаченко намеренно прошла подготовку по стрельбе, а после ворвалась в дом бывшего супруга с оружием. В ходе ссоры женщина четыре раза выстрелила в область головы, шеи и груди потерпевшего. Затем женщина сама нанесла удары ребенку, чтобы затем обвинить мужа в его избиении. Адекватность этой версии вызвала вопросы у Следственного комитета.

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