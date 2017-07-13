Режиссер «Района №9» натравил монстра из мертвых конечностей на Дакоту Фаннинг

Южноафриканский и канадский режиссер Нил Бломкамп выпустил третью короткометражку из экспериментальной серии. Ролик опубликован на YouTube-канале Oats Studios.

Лента получила название «Зигота». Перед начальными титрами появляется заставка, предупреждающая, что контент не предназначен для некоторых категорий зрителей. В картине присутствуют сцены физического насилия и показывается существо, составленное из сросшихся частей тела погибших людей.

Главную роль исполнила американская актриса Дакота Фаннинг («Городские девчонки», «Паутина Шарлотты»). В фильме также снялся Хосе Пабло Кантильо, известный по сериалам «Сыны анархии» и «Ходячие мертвецы».

Ранее Бломкамп снял для цикла картины «Ракка» с Сигурни Уивер и «Опорный пункт» со Стивом Бойлом.

Нил Бломкамп — автор фильмов «Район №9», «Робот по имени Чаппи», «Элизиум: Рай не на Земле» и «Побег».