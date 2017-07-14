Furla предложит выбрать между «белой тигрицей» и «розовым попугаем»

Итальянская компания Furla запустила масштабное голосование среди поклонников марки. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщает Vogue. Покупателям предлагается выбрать один из нескольких сумки Metropolis.

На выбор предлагается три варианта: «белая тигрица», «розовый попугай» и «ягуар». Голосование продлится до 17 июля. В в продаже обновленная модель появится осенью, цены на нее пока не названы.

Компания Furla основана семьей Фурланетто. Под этим брендом выпускается обувь, а также сумки, изделия из кожи (ремни и перчатки), очки и часы. Штаб-квартира базируется в итальянской провинции Болонья. Первый магазин был открыт в 1955 году.

В марте 2017 года марка устроила интерактивную игру для клиентов. Проект стартовал в берлинском универмаге KaDeWe, он также задействует магазины в Европе и на Ближнем Востоке.

Придя в магазин, покупатели могут самостоятельно выбрать дизайн фирменной сумки. Игра представляет собой два колеса, подключенные к планшету. На одном из них размещены основания сумок, а на другом — сменные клапаны. Совместив понравившиеся модели готовый результат можно увидеть на электронном табло.