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Furla отметила 90-летие выпуском сумок

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Итальянская марка Furla в честь своего 90-летия выпустила специальную коллекцию сумок. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 11 мая.

В линейке представлена только одна модель — Metropolis. Она выпущена в нескольких вариантах, что, по словам представителей марки, отражает этапы развития бренда.

Новая сумка доступна в пяти цветах: розовый, магнолия, золото, красный и оникс. Девять различных вариантов закрывающих клапанов уже можно приобрести в магазинах Furla по всему миру. Базовая основа сумки обойдется в 18 тысяч рублей, каждый клапан стоит еще по 12 тысяч. Сумки относятся к разным эпохам: «ревущим 20-м», временам расцвета джаза, эпохе рок-н-ролла и панка.

Компания Furla основана семьей Фурланетто. Под этим брендом выпускается обувь, а также сумки, изделия из кожи (ремни и перчатки), очки и часы. Штаб-квартира базируется в итальянской провинции Болонья. Первый магазин был открыт в 1955 году.

Осенью 2016 года компания запустила в России свой интернет-магазин. Сайт работает на русском языке и интегрирован с социальными сетями.

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