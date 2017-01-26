Furla обеспечит московских мужчин сумками

Итальянская компания Furla запустила в продажу мужскую коллекцию сумок и аксессуаров. Она представлена в магазине в ТЦ «Европейский». До этого в российских магазинах марки были представлены только женские линейки. Об этом в четверг, 26 января, сообщает The New Retail.

«Открытие нового московского магазина — большой шаг в международной политике нашего бренда. Россия для нас важный рынок», — сказал генеральный директор Furla Альберто Камерленго.

Компания Furla основана семьей Фурланетто. Под этим брендом выпускается обувь, а также сумки, изделия из кожи (ремни и перчатки), очки и часы. Штаб-квартира базируется в итальянской провинции Болонья. Первый магазин был открыт в 1955 году.

В середине января 2017 года Модный блогер и фотограф Скотт Шуман, известный под псевдонимом The Sartorialist, представил фотовыставку #FurlaModernMan, посвященную мужской коллекции осень-зима 2017. Сделанные в Милане, Болонье и Флоренции фотографии призваны передать, как меняется мужская мода вместе с Furla.