Furla устроила игру для покупателей

Итальянская компания Furla запустила интерактивную игру для клиентов. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает ProFashion. Проект стартовал в берлинском универмаге KaDeWe, он также задействует магазины в Европе и на Ближнем Востоке.

Придя в магазин, покупатели могут самостоятельно выбрать дизайн фирменной сумки. Игра представляет собой два колеса, подключенные к планшету. На одном из них размещены основания сумок, а на другом — сменные клапаны. Совместив понравившиеся модели готовый результат можно увидеть на электронном табло.

Компания Furla основана семьей Фурланетто. Под этим брендом выпускается обувь, а также сумки, изделия из кожи (ремни и перчатки), очки и часы. Штаб-квартира базируется в итальянской провинции Болонья. Первый магазин был открыт в 1955 году.

Осенью 2016 года компания запустила в России свой интернет-магазин. Сайт работает на русском языке и интегрирован с социальными сетями.