Московские дизайнеры сшили купальники для любой фигуры

Московская марка Bodypoetry создала купальники, которые подходят каждой девушке, независимо от того, какая у нее фигура. Об этом сообщает Vogue.

Первая линейка называется Destination, каждая модель купальника носит название острова или пляжа. Приобрести купальник можно на официальном сайте марки. Цены варьируются от 8000 до 18 000 рублей. Также в коллекции есть пляжные халаты, кимоно, пижамы, кафтаны, сумки-авоськи и другая одежда.

Фото: Bodypoetry 1 /2

Bodypoetry — московская марка. Идея создать купальники, которые подчеркивают любую фигуру, возникла у стилиста Марии Колосовой.

В конце июня 2017 года другая марка — Triumph — представила свою коллекцию купальников. В линейку вошли несколько моделей для разных типов фигур. Например, купальник Hot Fiesta с push-up вкладками, который позволяет визуально увеличить грудь, на спине завязки бюстгальтера имитируют технику макраме. Еще одна модель — Sunset Leaf — по словам представителей марки, удачно подчеркивает зону декольте. Для женщин с пышными формами марка предлагает модель Painted Tulum с плотными чашками и широкими бретелями.