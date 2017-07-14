Три года переносившей встречу парочке устроят эпическое первое свидание

Администрация сервиса для знакомств Tinder пообещала устроить первое свидание для американской пары — 21-летней Мишель Арендэс (Michelle Arendas) и 22-летнего Джоша Авсека (Josh Avsec). Об этом представители компании сообщили в Twitter.

В начале июля Авсек опубликовал пост, в котором рассказал о необычной переписке с девушкой по имени Арендес. В течение трех лет парочка пыталась сходить на первое свидание, которое постоянно срывалось или переносилось из-за безалаберности молодых людей.

«Ха-ха, однажды я встречусь с этой девчонкой, и это будет эпично», — заявил Авсек, публикуя фрагменты трехлетней переписки с Арендес в Tinder. В итоге его пост стал вирусным, менее чем за неделю набрав более 80 тысяч лайков и 24 тысяч репостов.

Публикация привлекла внимание администрации Tinder, которая предложила Авсеку организовать их первое свидание с Арендес в любом городе США на их выбор. «После долгих дебатов на тему вашего щедрого предложения, мы решили провести первое свидание мечты на Гавайях. Встретимся в Мауи?» — поинтересовался Авсек.

В Tinder одобрили выбор пары и в шутку потребовали, чтобы сбор вещей занял у молодых людей менее двух лет. «Свидание на Гавайях — это гораздо эпичней, чем я мог себе представить! Спасибо вам» ,— поблагодарил он.