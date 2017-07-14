Трампа затравили после комплимента в адрес жены Макрона

В соцсетях раскритиковали президента США Дональда Трампа за комплимент, адресованный супруге французского лидера Эммануэля Макрона. Как пишет The Guarduan, пользователи сочли слова хозяина Белого дома о том, что 64-летняя Брижит Макрон находится в хорошей форме, гадкими и неуместными.

В рамках первого визита во Францию в качестве главы государства Трамп, в частности, посетил Дом инвалидов в Париже. Там, как отмечает газета, он с восхищением осматривал супругу своего визави с ног до головы. Этот момент попал на видео, размещенное в Facebook Макрона. На нем 71-летний американский президент в присутствии своей жены Мелании и французского президента говорит Брижит о ее хорошей физической форме, а потом поворачивается к ее супругу и повторяет свою фразу. Затем, уже смотря на француженку, Трамп произносит: «Красиво». Ответ мадам Макрон разобрать не удалось.

В Доме инвалидов, где находится, в частности, гробница Наполеона I, у четы Макронов и пары Трампов в четверг, 14 июля, прошла экскурсия.

Среди критиков комплимента американского лидера — актриса и режиссер Дженнифер Сибел. Она написала в Twitter: «Мистер Трамп, женщины не хотят слышать непрошеных комментариев по поводу того, что вы думаете об их фигуре. Это грубо и неприемлемо». Некоторые пользователи сочли, что у президента США отсутствует здравый смысл, а также посочувствовали его жене.

Ранее миллиардера уже неоднократно критиковали за высказывания о женщинах. Например, недавно он назвал сотрудницу канала MSNBC Мику Бжезински (дочь известного политолога Збигнева Бжезинского, который умер в мае 2017-го) сумасшедшей с низким IQ, а также отметил, что ее лицо «кровоточило после подтяжки лица». В 2016 году газета The Washington Post опубликовала сделанную в 2005-м запись, на которой Трамп говорил: «Я сделал попытку ее поиметь. Она была замужем. Я попытался соблазнить ее, как шлюху, но не смог добиться».