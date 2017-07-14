Интернет и СМИ
 

Подмосковного кондуктора возненавидели за высадку в лесу 13-летней безбилетницы

Перейти в «Мою Ленту»

В сети обратили внимание на пост москвички Алены Боченковой, которая пожаловалась подписчикам на работника «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК) — кондуктора, высадившего ее 13-летнюю дочь Юлю на платформе в глухом лесу. Запись был опубликована в Facebook женщины.

По словам Боченковой, девочка проспала станцию и по совету родителей обратилась к кондуктору за помощью. В итоге сотрудник ЦППК высадил Юлю вместе с пьяным безбилетником на перроне, где не было ни автобусов, ни жилых домов, а ближайшая электричка прибывала только через два часа.

«Ваш бдительный, мать его, кондуктор, не мог проявить бдительность на одну станцию позже? Он не мог дать девочке доплатить, взять штраф, в конце концов, отвести в милицию или дать позвонить родителям?» — возмутилась женщина.

Несмотря на то, что представитель ЦППК принес Боченковой официальные извинения, пользователи оставили под постом множество гневных комментариев, переходящих в оскорбления. Некоторые призывают женщину подать в суд на госкомпанию или физически расправиться с обидчиком. «Если, например, муж захочет просто пойти набить подонку морду, то пусть свистнет, с удовольствием присоединюсь», — предложил один из юзеров.

«Я считаю, что вы просто обязаны подать в суд! Реально. Слава Богу, все хорошо! Чтоб этому контролеру аукнулось! Нехристь», — заявил другой. Пользователи призывают привлечь работника к ответственности по 125 статье УК РФ («Оставление в опасности»).

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В сети разгорелся спор из-за цвета спортивной формы Nike
Столичный бар обвинили в фашизме за отказ принять чеченцев на работу
Журналист разозлил общественность шуткой о неизбежной смерти на концерте Гранде
Последние новости
Российская семья пропала в Турции
Начало матча на Уимблдоне было отложено из-за нижнего белья теннисиста
Подмосковного кондуктора возненавидели за высадку в лесу 13-летней безбилетницы
Российские климатологи спрогнозировали цветущее будущее Сибири
СМИ сообщили об уголовном деле в отношении гендиректора «Силовых машин»
Трамп заявил о возможности направить Путину приглашение в Белый дом
Белорусские власти потребовали объяснений от хозяина ловившей зайцев кошки
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ17:0213 июля

Ничего себе поездочка

Как слияние Uber и «Яндекс.Такси» повлияет на пассажиров и водителей
06:3913 июля

Дальневосточный университет подаст в суд на автора мема про ректора

20:3413 июля

В Минкомсвязи прокомментировали данные об угрозе на портале госуслуг

17:2513 июля

Роскомнадзор принял меры из-за времени выхода в эфир передач о Шурыгиной

Интернет и СМИ00:0212 июля

Иголка в куче порно

Как в сети вычисляют педофилов и продавцов детской эротики
18:0912 июля

«Россия 24» заподозрила оппозицию в раскрутке спиннеров

19:5213 июля

Портал госуслуг поставил под удар личные данные пользователей

17:2013 июля

В сети пошутили над «униженным Uber» и транспортным мегамонстром «Убяндексом»

Интернет и СМИ00:0313 июля

Вброс новости на вентилятор

Откуда россияне узнают о похвалах Басаеву и американском спецназе на Украине
06:4312 июля

Британский ресторан запустил меню для любителей фуд-порно

20:5710 июля

Трамп-младший назвал видео со сбивающим самолет CNN отцом «лучшим, что он видел»

19:2813 июля

«Бургер Кинг» предложил «Макдоналдсу» прекратить борьбу и создать «МакКинг»

Россия
Кнутом или пряником
Чему может научить финская школа — самая либеральная в мире
Наталья КувшиноваБездоходное производство
Топ-10 женщин-политиков с самыми скромными доходами
Никита Лобанов-РостовскийТаких друзей пожалуйте в музей
Ростовский кремль обвинил британского мецената в дарении поддельных картин
Экспертиза не выявила отравляющих веществ в подмосковных ягодах
Шахтер погиб при обрушении горной породы на Урале
Путь Егора
Сергей Мостовщиков о 13-летнем машинисте поезда 139Н, который не может ходить
Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Бутырской тюрьме«Место, где ты не хочешь оказаться»
Почему бизнесмен решил восстановить храм в Бутырской тюрьме
Все материалы
Мир
Мафия бессмертна
Итальянские власти начали очередной этап борьбы с преступным кланом ндрангета
Индийский слон в ближневосточной лавке
Зачем премьер-министр Моди ездил в Израиль
Страстный имам и его детка
В Индонезии проповедника шариата отдали под суд за принуждение к порносъемкам
Макрон заявил об отказе Франции от требования ухода Асада
Трамп заявил о возможности направить Путину приглашение в Белый дом
В малайзийском штате ввели наказание розгами для нарушающих законы шариата
Джордж ПеллСтрах и ненависть в Ватикане
Третье лицо Святого Престола обвинили в растлении малолетних
Все материалы
Бывший СССР
Окончательно запутались в сети
Зачем Литва включилась в борьбу с «русскими хакерами»
Восставшие из Рады
Почему Генпрокуратура Украины хочет массово лишать депутатов неприкосновенности
Всюду последили
Сумеет ли Киев контролировать граждан России на Украине
Белорусские власти потребовали объяснений от хозяина ловившей зайцев кошки
Служащие в 54-й бригаде ВСУ бойцы «Правого сектора» объявили голодовку
Лавров помечтал о монополии на силу на Украине
Депутат Рады назвал возможного главу объединенных республик Донбасса
Все материалы
Финансы
«Выйти из этой террористической организации»
Нужно ли России покинуть ВТО
Число итальянцев за чертой бедности выросло втрое
Зачистка в секторе
Накроет ли Россию новой волной банковского кризиса
Россия перейдет на национальные кредитные рейтинги
Внешний долг России вырос за полгода на 15 миллиардов долларов
Греф назвал биткоин страхом банковской системы
СМИ сообщили о передаче дела о мошенничестве против Промсвязьбанка в суд Никосии
Все материалы
Бизнес
Раздвоение личности
Китайские копии популярных европейских автомобилей
Чистая работа
На терминале «Восточный Порт» уголь грузят без шума и пыли
Дорожная грамота
Как водителям оформить ДТП по новым правилам
Роспотребнадзор откажется от плановых проверок в 2018 году
«Дон-строй» не изменит стратегию продаж с выходом в комфорт-класс
В Uber оценили долю объединенной с «Яндексом» компании на российском рынке
Правительство одобрило продажу 25 процентов Пулково инвестору из ОАЭ
Все материалы
Силовые структуры
Заур Дадаев в Московском окружном военном судеВышло сроком
Почему главный фигурант дела об убийстве Немцова ушел от пожизненного
Служебный капкан
За что бывший гаишник застрелил сожительницу перед самоубийством
Смерть на обочине
За что майор внутренней службы расстрелял жену и тестя под Ростовом-на-Дону
Прокурор рассказала про угрозы свидетелям по делу об убийстве Немцова
СМИ сообщили об уголовном деле в отношении гендиректора «Силовых машин»
Прокурор рассказала о запасном плане убийства Немцова в «Украине»
Против отпустивших наркодилера оперативников Подольска возбудили уголовное дело
Все материалы
Наука и техника
Мемасы внутри
Чем грозит превращение бактерий в носители информации
Полет мысли
Завораживающие и трогательные снимки с беспилотников
Явление сверхдержавы
Китай обнародовал планы покорения Солнечной системы
Российские климатологи спрогнозировали цветущее будущее Сибири
Собранную Нилом Армстронгом лунную пыль выставят на торги
Китайский 17-тонный бульдозер станцевал тверк на двух колесах
«Товарищ Коба хороший работник»
Почему Сталин осторожничал в 1917 году
Все материалы
Спорт
Александр КержаковДобился
Лучший бомбардир сборной России и «Зенита» Александр Кержаков завершил карьеру
«Надеюсь, по воротам он бьет лучше»
Дарт Вейдер, неудачная чеканка и другие конфузы на презентациях футболистов
Майк ТайсонОни богаты, а ты нет
От 4 фунтов до 1 миллиона в неделю — как и когда спортсмены стали миллионерами
Начало матча на Уимблдоне было отложено из-за нижнего белья теннисиста
Боец Мирзаев упал с велосипеда и попал в больницу
Руни забил мяч с 30 метров в первом матче после возвращения в «Эвертон»
МВД воспротивится полуголым толпам во время ЧМ-2018
Все материалы
Культура
Ночь, Россия, страшно
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Планеты обезьян» до «Блокбастера»
Генеральный прогон балета «Маленькая смерть» Иржи КилианаГей-радар на Гитлера
Удастся ли построить Париж в московском «Стасике»
Мартышкин труд
Лучшие обезьяны в истории кинематографа
Объявлены номинанты на премию «Эмми»
Вышел трейлер «Темных времен» с Гэри Олдманом в роли Черчилля
Шайя ЛаБаф признался в алкогольной зависимости и падении на дно
Тамара МиансароваТолько песня совсем не о том
Умерла исполнительница шлягера «Черный кот» Тамара Миансарова
Все материалы
Интернет и СМИ
Ничего себе поездочка
Как слияние Uber и «Яндекс.Такси» повлияет на пассажиров и водителей
Подмосковного кондуктора возненавидели за высадку в лесу 13-летней безбилетницы
В Минкомсвязи прокомментировали данные об угрозе на портале госуслуг
Роскомнадзор принял меры из-за времени выхода в эфир передач о Шурыгиной
Портал госуслуг поставил под удар личные данные пользователей
В сети пошутили над «униженным Uber» и транспортным мегамонстром «Убяндексом»
Иголка в куче порно
Как в сети вычисляют педофилов и продавцов детской эротики
Все материалы
Ценности
Человек и кошка
Почему Лана Дель Рей и Нудл из Gorillaz неравнодушны к Jaguar
Интимный вопрос
Чем порадовать мужа в первую брачную ночь
Jaguar показал новый спортивный кроссовер с точкой доступа Wi-Fi
Victoria’s Secret показала «Очень сексуальную бабочку»
Шарлотта Генсбур и Мика Арганараз станцевали в серебряных сапогах
Раф Симонс превратил одежду в граффити
Fendi снял рекламу на острове вулканов Лансароте
Все материалы
Путешествия
В гостях у гейши
Особенности сексуальной культуры в современной Японии
Центр Азии
Почему нужно хотя бы раз побывать в Гонконге — самом удивительном городе Китая
Сохранить для потомков
Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2017 году пополнился новыми памятниками
Закончившийся гибелью туристки взлет лайнера попал на видео
Российская семья пропала в Турции
Сотрудники United Airlines сломали дорогое инвалидное кресло пассажира
Эйфелева башня объявила о своем закрытии из-за Трампа
Все материалы
Из жизни
«У меня теперь есть все, о чем можно мечтать»
Как живется человеку, ставшему миллионером благодаря покупке биткоинов
Наши руки не для скуки
Что крутили вместо спиннера в разные времена
Пост как улика
Антипример звезд: неверные супруги все чаще разоблачаются в соцсетях
Пытавшаяся повторить сцену из «Грязных танцев» пара попала в больницу
Фото сестры Ким Кардашьян в нижнем белье набрало два миллиона лайков
Найди клад сумасшедшего миллионера
Сокровище ждет своего героя, но двое смельчаков уже погибли
Беременная австралийка устроила фитнес-тренировку в больнице перед родами
Все материалы
Как Nissan попытался сделать седан-кроссовер
Забытые концепт-кары: Nissan XIX, который совместил в себе несовместимое
Починим бесплатно!
«Лады», «Тойоты», «Мерседесы» и другие машины, которые бесплатно чинят в РФ
В СССР такого не было
Фотографии со второго этапа гонок классических автомобилей в Подмосковье
Длительный тест новой «Куги»
Тест-драйв кроссовера Ford Kuga: часть первая, знакомство
В Nissan Juke встроили видеорегистратор с 360-градусным обзором
Hyundai представила первый 275-сильный хот-хэтч
79-летняя гонщица проехала за рулем 800-сильного болида Формулы-1
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы